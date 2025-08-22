Hayati Yazıcı: "Terörsüz Türkiye" ile İç Cephe Güçlenecek

Bursa'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda önemli mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bursa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığında basın mensuplarına hitap etti. Yazıcı, konuşmasında partinin kapsayıcı siyaset anlayışını ve hedeflerini vurguladı.

Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşundan 15 ay sonra millet tarafından iktidara getirilen tek parti olduğuna dikkat çekerek, siyaset anlayışlarını "proje yarışı" olarak tanımladı. Yazıcı, "Siyaset bize göre proje yarışı işidir. Sorunlara çözüm üretme faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğündeki değerlere de değinen Yazıcı, "tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" ifadesinin 14. maddenin 16'ncı fıkrası olarak tüzüğe işlendiğini belirtti ve bu değerlerin 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına olduğunun altını çizdi.

Yazıcı, Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğünü güçlü ve vizyoner liderlerle daha ileri taşıyacaklarını belirtip, bu liderin adını şu sözlerle dile getirdi: "Recep Tayyip Erdoğan". Yazıcı, Erdoğan'ın kadrosu, ekibi ve duruşuyla dünya mazlumlarının güven noktası haline gelen bir konum sağlayan lider olduğunu söyledi.

Ekonomi gündemine de değinen Yazıcı, öncelikli sorunlardan birinin enflasyon olduğunu aktararak ilgili birimlerin, bakanlıkların çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı: "Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz." Yazıcı, enflasyonun dezavantajlı kesimler üzerindeki etkilerinin azaltılacağına inandıklarını belirtti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve Meclis açılışlarında dile getirilen "iç cephenin tahkim edilmesi" hedefinin önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yapmayı arzuladığı ve inşasına başladığı bu sürecin inşallah başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek."

Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" projesinin karşısında hem içeride hem de dışarıda bazı unsurların bulunduğunu belirtti. Yazıcı'nın gazetecilere verdiği cevap şu şekilde:

"Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelediğimiz bu projenin, başarıyla sonuçlanmasını istemeyen hem içeride hem dışarıda bazı unsurlar var. Diyelim ki 'terör uluslararası boyut kazanmış'. Dünyada değişik bölgelerle işte İspanya'da, İngiltere'de vesaire ülkelerde terörist faaliyetler olmuş ama bunlar belli zaman içerisinde belli yöntemler uygulanmak suretiyle tasfiye edilmiş ve bu örgütlerle kıyasladığınız zaman dünyada en uzun süreli varlığını devam ettiren örgüt, bu örgüt. Türkiye'ye musallat olmuş örgüt. Dolayısıyla uluslararası bağlantı yönleri var. Bunu amaçlarına ulaşmak için, terörün bir aparatı olarak kullanmak isteyen devletler var. Bunlar Terörsüz Türkiye'nin başarılmasını istemiyorlar. Ancak bütün bunlara rağmen inşallah başaracağız."

Yazıcı'nın mesajları, hem ekonomik istikrar hem de güvenlik ve toplumsal birlik vurgusuyla dikkat çekti; partinin proje odaklı siyaset anlayışının sürdürüleceği ifade edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (ortada), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Bursa il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.