Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 Uzman Yardımcısı Alımına Çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 Uzman Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Konuya dair ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci

Adaylar, başvurularını 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapabilecek. Sınava katılabilmek için e-Devlet sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Aşamaları

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Bakanlığın internet sitesi (www.hmb.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.