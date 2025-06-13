Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Haziran ayı, tarım üreticileri için yeni destek ödemeleriyle dolu bir müjde sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlamış olduğu destekler sayesinde çiftçiler, Cuma günleri hesaplarına yatırılacak olan ödemelerin açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Bu ödemeler, üretimin sürdürülmesi ve çiftçilerin tarlalarında daha etkili olabilmesi için büyük önem taşıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ MÜJDESİ

Tarım Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak sağladığı tarımsal destekler, çiftçilerin maliyetleriyle başa çıkabilmesi için hayati bir rol oynuyor. Mazot ve gübre gibi temel girdilerdeki maliyet artışları, üreticilerin üzerindeki baskıyı artırmışken, bu destek ödemeleriyle çiftçilerin rahatlaması hedefleniyor. 13 Haziran itibarıyla henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki aylardaki ödeme zamanlamaları göz önüne alındığında, bu ayın ilk müjdesinin önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

YENİ PROJELERLE DESTEK DEVAM EDİYOR

Sadece Tarım Bakanlığı değil, yerel belediyeler de çiftçilere yönelik yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Örneğin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için önemli bir adım atıldı. Seydişehir Belediyesi, bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere "Yem Şalgamı (Lenox) Silajı Desteği" projesini hayata geçirdi.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR

Seydişehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, bu destekten yararlanmak isteyen çiftçiler için başvurular başladı. Hayvanlarının yem ihtiyacını daha ekonomik ve kaliteli bir şekilde karşılamak isteyen üreticilerin, başvurularını şahsen Seydişehir Belediyesi'ne yapmaları gerekiyor. Yetkililer, destekten daha fazla çiftçinin yararlanabilmesi için son başvuru tarihinin 25 Haziran Çarşamba olduğunu vurguladı. Bu tarihi kaçırmamak önemli!