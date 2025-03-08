Hemofili A Hastaları İçin Yeni Tedavi Müjdesi: Deri Altı İlaç Geri Ödeme Kapsamında

Hemofili A hastaları için deri altı ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Bakan Işıkhan, hastaların evde tedavi olabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:23
Hemofili A Hastaları İçin Yeni Tedavi Müjdesi: Deri Altı İlaç Geri Ödeme Kapsamında

Hemofili A Hastalarına Yeni Tedavi İmkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bu önemli gelişme, hastaların evde daha kolay bir şekilde tedavi olabilmelerine olanak tanıyacak.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Bu tedavi yöntemi, hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan, özellikle Hemofili A hastası çocuklar ve aileleri için büyük bir kolaylık sağlayacak. Işıkhan, "Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum." şeklinde tamamladı.

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