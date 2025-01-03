Hindistan, Çin'in Yeni İki İlçesini Yasa Dışı İhlal Olarak Kınıyor

Hindistan, Çin'in duyurduğu yeni iki ilçenin ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek, durumu "yasa dışı işgal" olarak nitelendirdi. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hotan iline bağlı iki yeni ilçe kurduğunu bildirmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Jaiswal, diplomatik kanallar aracılığıyla Çin'e protesto ilettiklerini vurgulayarak, bu sözde ilçelerin bir kısmının Hindistan'ın kontrolündeki Ladakh bölgesinde yer aldığını ve bunun ülke sınırlarının ihlali anlamına geldiğini savundu. Jaiswal, "Hindistan, Çin'in bölgedeki Hint topraklarını yasadışı işgalini hiçbir zaman kabul etmemiştir." ifadesini kullandı.

Çin, 27 Aralık'ta Hotan iline bağlı Hı'ang ve Hıkang isimli iki yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Çin ile Hindistan Arasındaki Sınır Anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden olmaktadır. 3 bin 500 kilometrelik bu sınır, akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerle çevrili olup, tarafları sık sık karşı karşıya getirmektedir.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprak üzerinde hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin Platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimi tarafından işgal edildiğini savunmaktadır.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri yaşamını yitirmiş, Çin tarafı ise 4 askerinin öldüğünü açıklamıştır. Çatışmanın ardından, her iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz halinde kalmış, Hindistan hava savunma sistemlerini bölgeye yerleştirirken, Çin obüsler ve tanklar konuşlandırmıştır.

Bu gergin durum, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da tırmanmıştır. İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi azaltmak amacıyla görüşmeler yapılmış, Şubat 2021'den bu yana süren 21 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerlerin geri çekilmesi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Ayrıca taraflar, 22 Ekim 2024 tarihinde, iki ülke arasındaki geçici hududu belirleyen Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesine dair anlaşmaya varmıştır.