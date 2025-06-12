Hindistan'da Yolcu Uçağı Düşüşü: 242 Yolcu İle Alarm Durumu

Hindistan'da Uçak Kazası Şoku

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, havaalanı yakınlarında bulunan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. İlgili haber kaynakları, kazanın detaylarını aktarmaya başladı.

Uçak Hangi Yönde Seyahat Ediyordu?

Yerli Hint medyası, uçağın İngiltere'ye gitmekte olduğunu duyurdu. Ancak, uçaktaki yolcu sayısı hakkında net bilgiler vermek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtiliyor.

ANI News gibi bazı kaynaklar, uçakta toplamda 242 yolcu bulunduğunu öne sürse de, bu rakamın doğruluğu henüz resmi bir açıklama ile teyit edilmemiştir.

Kaza ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın sebebi ve kesin yolcu sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.