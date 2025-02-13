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Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Federal Yönetim Dönemi Başladı

Manipur'da şiddet olayları nedeniyle yönetim federal hükümete devredildi. Başbakan Singh'in istifası sonrası yeni dönem başladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:47
Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Federal Yönetim Dönemi Başladı

Manipur'da Yönetim Federal Hükümete Devredildi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Başbakan Nongthombam Biren Singh'in, eyaletteki şiddet olayları nedeniyle 9 Şubat tarihinde istifa etmesinin ardından, bölgenin yönetimi federal hükümete devredildi.

ANI News'un aktardığı bilgiye göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, Singh'in istifasının ardındaki gelişmeler doğrultusunda, eyaletin mekanizmasını doğrudan kontrol altına alarak "Hindistan Cumhurbaşkanlığı Yönetimi" uygulamasını başlattı. Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya bölgedeki şiddet olayları hakkında bir rapor sundu ve eyalet hükümetinin askıya alındığını bildirdi.

Singh, 31 Aralık 2024'te Manipur'da meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan şiddet olayları üzerinde halktan özür dilemişti. Bölgedeki şiddet, nüfusun %53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerin ardından, 3 Mayıs 2023'te farklı etnik grupların karşıtlığı nedeniyle başlamıştı.

Manipur'daki çatışmalarda, askerlere "vur" emri verilmesiyle birlikte, toplamda 250'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

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