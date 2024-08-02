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Hizbullah'tan İsrail Askeri Üslerine Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in iki askeri üssüne füze ve topçu saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:02
Hizbullah'tan İsrail Askeri Üslerine Saldırı

Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan iki askeri üsse yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Resmi Telegram hesabından yapılan duyuruya göre, bu saldırılar çeşitli silahlarla gerçekleştirildi.

Hedef Alınan Üsler

Açıklamada, Kfar Şubaa Tepeleri'nde bulunan "Es-Sumaka" ve "Ed-Duhayra" askeri üslerinin güdümlü füzeler ve topçu atışları ile hedef alındığı belirtildi. Bu noktada, Hizbullah'ın belirtilen üsleri aktif olarak hedef aldığı vurgulandı.

Hava Savunma Önlemleri

Yapılan açıklamada ayrıca, Lübnan'ın hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarına karşı hava savunma birimlerinin müdahale ettiği bildirildi. Bu müdahale sonucunda, söz konusu uçakların hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

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