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Hollanda'da 8 Bin Kişi Mülteciler İçin 40 Kilometre Yürüdü

Hollanda'da mültecilere destek için düzenlenen 'Mültecilerin Gecesi' yürüyüşünde 8 bin kişi 40 kilometre kat ederek 1.7 milyon avro bağış topladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 13:40
Hollanda'da 8 Bin Kişi Mülteciler İçin 40 Kilometre Yürüdü

Hollanda’da Mültecilerin Gecesi Yürüyüşü

Hollanda, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayalini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen 'Mültecilerin Gecesi' yürüyüşü ile bir araya geldi. 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan etkinlikte, binlerce kişi 10, 20 ve 40 kilometre mesafelerde yürüyerek, 1 milyon 737 bin avro bağış topladı.

Katılanlar Farkındalık Yaratmak İçin Yürüdü

Yürüyüş, başkent Amsterdam ile Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen ve Tilburg şehirlerinde gerçekleştirildi. 16. kez düzenlenen etkinliğe yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Katılımcılardan Marleen ten Vergert, AA muhabirine verdiği röportajda, dünya genelindeki mültecilere ve mülteci vakıflarına destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirtti. Ten Vergert, "Benim için mültecileri Hollanda’da karşılamak gerçekten çok önemli. İnsanlarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer isim Mark van Etten ise, "Zor durumda olan insanlar için bir şey yapmak güzel bir inisiyatif. Dünya genelindeki durum gerçekten iyiye gitmiyor ve haberlerde her şeyin gittikçe daha da kötüleştiğini görüyoruz. Bu yürüyüş benim için aynı zamanda bir farkındalık olacak." şeklinde konuştu.

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettiği uzun mesafelere dikkati...

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettiği uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" adlı destek yürüyüşü düzenlendi. Başkent Amsterdam ile Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen ve Tilburg kentlerinde 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi.

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettiği uzun mesafelere dikkati...

Hollanda'da, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettiği uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" adlı destek yürüyüşü düzenlendi. Başkent Amsterdam ile Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen ve Tilburg kentlerinde 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi.

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