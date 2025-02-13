Hollanda Savunma Bakanı: Avrupa, Ukrayna Müzakerelerinde Masada Olmalı

Hollanda Savunma Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Avrupa'nın Ukrayna barış müzakerelerinde mutlaka yer alması gerektiğini ifade etti. Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Brekelmans, güvenlik garantilerinin Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan tartışılmaması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ile İlgili Görüşmelerde Avrupa'nın Rolü

Brekelmans, "Hepimizin ortak şekilde söylediği gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz" dedi. Müzakerelerin Avrupa'nın güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Brekelmans, "Avrupa'nın da masada olması gerekiyor. Özellikle güvenlik garantileri söz konusu olduğunda, Avrupa ülkelerinin bu görüşmelere katılabilmesini sağlamalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Temsil Konusu ve Güvenlik Mimarisi

Avrupa'da müzakerelerde kimin temsil edeceğine dair her zaman tartışmalar olduğunu dile getiren Brekelmans, "Kimin temsil edeceği benim için en önemli soru değil. En önemli olan, Avrupa güvenlik mimarisi ve güvenlik garantileri konusunda, Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan müzakere yapılmaması" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Bir gazetecinin “İttifak hangi yöne gidiyor?” sorusunu yanıtlayan Brekelmans, "Şu anda yapmamız gereken şey, çok yakında ilerleme kaydetmektir çünkü geçmişte uzun tartışmalar yaşadık. Artık her şey daha net hale geliyor. Güç yoluyla barışa ulaşmalı ve bu gücün ne anlama geldiğini tanımlamalıyız" dedi.

Son olarak, Brekelmans, "Avrupa'daki kendi güvenliğimizi korumak için önemli bir rol oynamamız ve Ukrayna'da güvenlik garantileri oluşturmak için daha önemli bir rol üstlenmemiz gerekiyor" diyerek, Avrupa'nın müzakerelerde yer almasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.