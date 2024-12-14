HTŞ Lideri Şera: "Suriye'nin İstikrarı İçin Devletçi Zihniyete Geçilmeli"

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şera, Türkiye menşeli Suriye TV'ye verdiği röportajda, mevcut durumun hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurulmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

“Şam trajik koşullara maruz kalmışken, yıkım her yere yayıldı. Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor” diyen Şera, ülkenin geleceği için dikkatlice hazırlanmış planların gerekli olduğunu ifade etti.

Hukuk ve Adalet Temelleri

Şera, sürdürülebilir istikrarın sağlanabilmesi için hukuk ve adalet temellerinin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beşşar Esed döneminde yapılan hatalara düşülmemesinin önemini belirten Şera, “Yeni Suriye'nin yönetimi, rejimin captagon üretimine son verecektir” dedi.

Şera, Rusya Hava Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Gazze'deki gelişmelerin Suriye'nin kuzeyinde de tekrar etmesinden endişe duyduğunu belirtti. Ülkede yaşanan çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

İsrail Saldırıları ve Uluslararası Müdahale

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına değinen Şera, “İsrail'in argümanları artık dayanaksız” ifadesini kullanarak, bölgedeki gerilimin arttığını kaydetti. Uluslararası toplumu, bu gerilim karşısında acil müdahaleye davet eden Şera, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

İran ile İlişkiler ve Gelecek Hedefleri

Şera, “İran halkına düşmanlık beslemiyoruz” diyerek, İran'ın bölgedeki yayılmacı politikalarının tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Suriye yönetiminin Rusya ile ilişkilerini dikkatlice yönettiğini vurguladı.

Son olarak, Şera, “Şu anda önceliğimiz halkın temel ihtiyaçlarını karşılayarak daha istikrarlı ve adil bir geleceğe ulaşmaktır” şeklinde konuştu. Esed'in Suriye'yi kişisel çıkarları için kullandığını belirten Şera, yaşanan hırsızlığın boyutunu gözler önüne serecek belgelerin gelecekte yayınlanacağını duyurdu.