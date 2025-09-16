Huckabee: ABD, İsrail'in Batı Şeria İlhakına 'Saygı' Gösterecek

Mike Huckabee, İsrail Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin buna saygı göstereceğini söyledi; ilhak tartışmaları ve Smotrich'in yüzde 82 çağrısı gündemde.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:01
Huckabee: ABD, İsrail'in Batı Şeria İlhakına 'Saygı' Gösterecek

Huckabee: ABD, İsrail'in Batı Şeria İlhakına 'Saygı' Gösterecek

Jerusalem Post konferansında ilhak ve Filistin Devleti tartışmaları

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Jerusalem Post tarafından düzenlenen konferansta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Washington'un bu karara "saygı duyacağını" söyledi.

Huckabee, bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarına ilişkin değerlendirmelerinde, ABD'nin bu ülkelere tanımama çağrısında bulunduğunu belirtti. Huckabee, tanıma kararını Oslo Anlaşması'na aykırı olarak nitelendirerek bunun bir Filistin Devleti oluşturmayacağını savundu.

İlhak ihtimaline ilişkin olarak Huckabee, "İsrail'e egemen bir ulus olarak saygı duyuyoruz. İsrail'e ne yapıp ne yapamayacağını söylemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme taşıdı. İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Tel Aviv'in gelecek aylarda ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yaptı. Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgelerin, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturduğu belirtildi.

