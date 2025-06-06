HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Filistinli Ailelerle Bayramlaşarak Destek Sözü Verdi

Yapıcıoğlu, Filistinli ailelerle buluşmasında, "Aslolan, bir an önce oradaki savaşın son bulması, zulmün, soykırımın durdurulması ve buraya gelen misafir edilen Filistinli kardeşlerimizin de kendi vatanlarında, memleketlerinde, ailenin geri kalan diğer fertleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle gerçekleştirilen buluşmada, Yapıcıoğlu, ailelerin taleplerini dinleyerek çocuklarına hediyeler dağıttı. Ziyaret ardından yaptığı açıklamada, ailelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile diğer hizmet sağlayıcılara teşekkür ettiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, Gazze'de devam eden çatışmalar nedeniyle bayramın buruk geçtiğini vurguladı.

Yapıcıoğlu, "Filistin'de kimsesi kalmayan çocukların Türkiye'de bulunan annelerinin yanına getirilmesini" talep ettiklerini söyleyerek, bu durumu geçici çözümler olarak nitelendirdi. Sözlerine devam eden Yapıcıoğlu, "Fakat maalesef orada hayatı devam ettirmenin hiçbir imkanı kalmayacak şekilde neredeyse bütün binaları yıkıyorlar. Özellikle gıda depolarını ve yardım konvoylarını da vuruyorlar. Temiz suya, ilaca, doktora, hizmete ulaşım, neredeyse imkansız hale geldi. İnsanlar artık açlıktan ölmeye başladı." dedi.

Bayramın ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Bugün en önceliklerin Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz olduğunu belirterek, onların dertlerine çözüm olabilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. "Biz de bir nebze olsun çocukların yüzünü güldürebilmek, diğer yetişkinlerin dertlerini dinleyebilmek için onları ziyaret ettik," dedi.

Son olarak, Yapıcıoğlu, bu tür ziyaretlerin insani bir görev olduğunu ve "Bayramınız mübarek olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonunda getirilen ve Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonunda getirilen ve Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle bir araya geldi.