DOLAR
39,23 0,18%
EURO
44,71 0,6%
ALTIN
4.221,57 0,4%
BITCOIN
4.082.756,57 -3,63%

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Filistinli Ailelerle Bayramlaşarak Destek Sözü Verdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'daki Filistinli ailelerle buluşarak, savaşın sona ermesi ve ailelerin huzur içerisinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 16:18
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Filistinli Ailelerle Bayramlaşarak Destek Sözü Verdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Filistinli Ailelerle Bayramlaşıp Destek Mesajı Verdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da bulunan Filistinli ailelerle bir araya gelerek Kurban Bayramı

Yapıcıoğlu, Filistinli ailelerle buluşmasında, "Aslolan, bir an önce oradaki savaşın son bulması, zulmün, soykırımın durdurulması ve buraya gelen misafir edilen Filistinli kardeşlerimizin de kendi vatanlarında, memleketlerinde, ailenin geri kalan diğer fertleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle gerçekleştirilen buluşmada, Yapıcıoğlu, ailelerin taleplerini dinleyerek çocuklarına hediyeler dağıttı. Ziyaret ardından yaptığı açıklamada, ailelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile diğer hizmet sağlayıcılara teşekkür ettiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, Gazze'de devam eden çatışmalar nedeniyle bayramın buruk geçtiğini vurguladı.

Yapıcıoğlu, "Filistin'de kimsesi kalmayan çocukların Türkiye'de bulunan annelerinin yanına getirilmesini" talep ettiklerini söyleyerek, bu durumu geçici çözümler olarak nitelendirdi. Sözlerine devam eden Yapıcıoğlu, "Fakat maalesef orada hayatı devam ettirmenin hiçbir imkanı kalmayacak şekilde neredeyse bütün binaları yıkıyorlar. Özellikle gıda depolarını ve yardım konvoylarını da vuruyorlar. Temiz suya, ilaca, doktora, hizmete ulaşım, neredeyse imkansız hale geldi. İnsanlar artık açlıktan ölmeye başladı." dedi.

Bayramın ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Bugün en önceliklerin Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz olduğunu belirterek, onların dertlerine çözüm olabilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. "Biz de bir nebze olsun çocukların yüzünü güldürebilmek, diğer yetişkinlerin dertlerini dinleyebilmek için onları ziyaret ettik," dedi.

Son olarak, Yapıcıoğlu, bu tür ziyaretlerin insani bir görev olduğunu ve "Bayramınız mübarek olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonunda getirilen ve Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonunda getirilen ve Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
2
Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
3
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı
4
Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu
5
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor
6
Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı
7
Çanakkale Valisi Ömer Toraman Bayramda Trafik Denetiminde

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım