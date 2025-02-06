HÜDA PAR'lı Demir'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

HÜDA PAR'lı Demir, Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki Gösterdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planına ilişkin sert bir tepki gösterdi. Demir, "Trump'ın Gazze'nin boşaltılması beyanlarına karşılık bütün İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ayağa kalkmalı, tepki göstermeli, bu yönde yapılacak tüm etkinliklere destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Deprem Üzerine Değerlendirmeler

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen 2 yılı değerlendirerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi.

Deprem bölgesinde yapılması gerekenlerin hala çok olduğunu belirten Demir, hükümetin bu konuya daha fazla yoğunlaşmasını istedi. Bu yıl içerisinde tüm konutların tamamlanarak, mağdur vatandaşların kalıcı konutlara geçişlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Depremine Hazırlık İhtiyacı

Demir, "Deprem ülkesi olan ülkemizin diğer fay hattı bölgelerini de masaya yatırmakta fayda var. Olası bir İstanbul depremine hazır değiliz. Kentsel dönüşüm, binaların sağlamlaştırılması ve özellikle fay hattı bölgelerinin depreme dayanıklı bir mimariye kazandırılması noktasında henüz yolun başında bile değiliz." açıklamasını yaptı.

GAP Projesinin Tamamlanması Gerekiyor

GAP projesinin 36 yıl önce başlatıldığını hatırlatan Demir, projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

İslam Dünyasına Birlik Çağrısı

Demir, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına da değinerek, Gazze'deki soykırıma karşı İslam ülkelerinin pasif tavrının endişe verici olduğunu belirtti. İslam dünyasının güçlü bir irade ortaya koymasını isteyen Demir, ihtilafların bir kenara bırakılarak İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında güçlü bir ittifak oluşturulması gerektiğini vurguladı.