HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Gazze Soykırımı İçin Çağrı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, tüm insanlığı Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamaya davet etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:02
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Gazze Soykırımı İçin Çağrı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için insanlığa çağrıda bulundu. Dinç, özellikle İslam ülkelerinin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, Dinç, İsrail'in uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini belirtti. Bu durumun dünya genelinde büyük bir tepkime yaratması gerektiğini ifade eden Dinç, sorumluluk sahibi ülkelerin harekete geçmesi için zamanın geldiğini ifade etti.

Dinç, ayrıca garantörlük yapan ülkelerin sessiz kalmasının İsrail'i daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti. Bu nedenle, arabuluculuk yapan ülkelerin askeri ve ekonomik yaptırımlar sürecini gündeme alması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tüm insanlığın tepkisini göstermesi gerektiğini dile getiren Dinç, vicdanı sönmemiş tüm insanların bu soykırıma karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

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