Hulusi Akar'dan Bayramda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada güçlü olmanın yalnızca askeri güçle mümkün olmadığını, milli birlik ve beraberliğin de büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Kurban Bayramı'nı kutladı. Konuşmasında milli birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gençlere vatan, millet, sancağı, şehitleri ve gazileri tanıtmanın önemini belirtti.

Birlikte Güçlenmek

Akar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışlarını benimseyerek, birliği ve beraberliği her fırsatta güçlendireceklerini dile getirdi: "Tek yumruk, tek yürek olacağız. Biz birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, gerçekleştiremeyeceğimiz görev yok."

Konuşmasında uluslararası meseleler hakkında da yorum yapan Akar, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, güçlü olmanın sadece askeri alanda değil, toplumdaki birlikteliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. "Birbirimizi sevmeli ve saymalı, bayram günlerini birlikteliğimizi pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi.

Ayrıca, kırgınlıkların ve dargınlıkların giderilmesi gerektiği vurgusunu yaparak, sadece birlik ve beraberlik içinde büyük, güçlü bir Türkiye'nin ilerleyebileceğini ekledi.

Bayramlaşma programında Akar’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Konuşmaların ardından Akar ve milletvekilleri, partililerle bayramlaşarak programı sonlandırdı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.