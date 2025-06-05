DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,95 0,13%
ALTIN
4.252 -0,1%
BITCOIN
4.099.454,72 0,21%

Hulusi Akar'dan Bayramda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Hulusi Akar, Kayseri'deki bayramlaşma programında güçlü olmanın milli birlik ve beraberlik ile mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:16
Hulusi Akar'dan Bayramda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Hulusi Akar'dan Bayramda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada güçlü olmanın yalnızca askeri güçle mümkün olmadığını, milli birlik ve beraberliğin de büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Kurban Bayramı'nı kutladı. Konuşmasında milli birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gençlere vatan, millet, sancağı, şehitleri ve gazileri tanıtmanın önemini belirtti.

Birlikte Güçlenmek

Akar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışlarını benimseyerek, birliği ve beraberliği her fırsatta güçlendireceklerini dile getirdi: "Tek yumruk, tek yürek olacağız. Biz birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, gerçekleştiremeyeceğimiz görev yok."

Konuşmasında uluslararası meseleler hakkında da yorum yapan Akar, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, güçlü olmanın sadece askeri alanda değil, toplumdaki birlikteliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. "Birbirimizi sevmeli ve saymalı, bayram günlerini birlikteliğimizi pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi.

Ayrıca, kırgınlıkların ve dargınlıkların giderilmesi gerektiği vurgusunu yaparak, sadece birlik ve beraberlik içinde büyük, güçlü bir Türkiye'nin ilerleyebileceğini ekledi.

Bayramlaşma programında Akar’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Konuşmaların ardından Akar ve milletvekilleri, partililerle bayramlaşarak programı sonlandırdı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
Derya Ayaydın Kağıthane'de Kurban Bayramı Coşkusunu Paylaştı
4
Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım