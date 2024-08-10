Hüseyin Ünal Cinayetinde İddianame Tamamlandı

Ankara'da Lise Öğrencisi Cinayeti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen Hüseyin Ünal cinayeti soruşturması nihayet tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili düzenlenen iddianamede, Hüseyin Ünal'ın katil zanlısı Eray Nurullah D. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Olayın Gelişimi

İddianamede yer alan bilgilere göre, olay günü Hüseyin Ünal ve sınıf arkadaşı Eray Nurullah D. arasında parkta bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Eray, yanındaki bıçakla Hüseyin'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahale sonrası kurtarılamadı.

Olayla İlgili İfadeler ve Deliller

Eray Nurullah D., ifadesinde Hüseyin ile aralarında önceki gün 'kız meselesi' yüzünden tartışma yaşandığını belirtti. Aynı zamanda olay günü de Hüseyin'i parka çağırdığına dair açıklamalarda bulundu. Avukatı Hilal Kurt, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ve başka kişilerin de bu cinayete karıştığını ifade etti.

Eray Nurullah D.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle, ceza talebinin 18-24 yıl arasında değişmesi öngörülüyor.

Aile Avukatının Açıklamaları

Aile avukatı Hilal Kurt, olayda şüpheli olarak adı geçmeyen bireylerin de bilgi sahibi olduğunu ve sürecin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca katil zanlısının olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiasında bulundu.