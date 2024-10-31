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Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:16
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Husiler, Hudeyde'ye Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

El-Mesira Televizyonu'ndan Açıklama

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, saldırılar el-Huk ilçesindeki el-Hudeyde Üniversitesi yakınında yer alan bir noktayı hedef almış durumda. Ancak, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair net bir bilgi verilmedi.

Hudeyde'nin Stratejik Önemi

Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kenti, sahip olduğu uluslararası havaalanı ve üç limanı ile Yemen'in en önemli şehirleri arasında yer almaktadır.

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