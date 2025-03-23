Husiler: İsrail Havalimanı ve ABD Uçak Gemisine Saldırı Düzenledik

Husiler, İsrail Havalimanı ve ABD Uçak Gemisine Saldırı Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Avivdeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Kızıldenizdeki ABD'nin uçak gemisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nı 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık, operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

ABD Uçak Gemilerine Saldırılar Devam Ediyor

Seri, ABD'nin saldırılarına karşı koymaya devam ettiklerini belirterek, "ABD uçak gemisi 'USS Harry Truman' ve ona bağlı gemiler dahil Kızıldeniz'deki düşman savaş gemilerini hedef aldık." dedi. Kızıldeniz’deki ABD uçak gemileri ve savaş gemileriyle çatışmaya girdiklerini belirten Seri, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıların saatlerce devam ettiğini ileri sürdü.

Husilerin, Filistin halkının direnişini desteklemeyi ve İsrail'in deniz taşımacılığını hedef almayı sürdüreceğini vurgulayan Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonlarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD ve İsrail'den Yanıt Bekleniyor

ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin ülke sınırlarına girmeden hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

Husilerin Önceki İhtarı ve ABD'nin Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, saldırılar sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını belirtmişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.