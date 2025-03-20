Husiler, İsrail'in Havalimanı ve ABD Gemisini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ve ABD'nin Kızıldeniz'deki uçak gemisini bombaladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:25
Husiler, İsrail'in Havalimanı ve ABD Gemisini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Kızıldeniz’deki ABD’ye ait uçak gemilerini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyonla ilgili bilgiler vererek, "İşgal altındaki Filistin’in Yafa bölgesindeki İsrail’e ait Ben Gurion Havalimanını 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." dedi.

Seri, ABD’nin saldırılarına karşı koymaya devam ettiklerini ifade ederek, "Son saatlerde başkent Sana ve diğer bazı kentlerde sivil tesisler ve hedefler saldırıya uğradı." bilgisini paylaştı.

ABD uçak gemisi USS Harry Truman ve ona bağlı diğer gemilerin de hedef alındığını belirten Seri, operasyonlarının başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Seri, ABD'nin Yemen'in Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak İsrail’i hedef almasını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Henüz ABD ve İsrail konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Husiler, çarşamba günü ABD’nin birçok kente düzenlediği hava saldırılarında 7 kadın ve 2 çocuğun yaralandığını bildirmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları Husiler, 7 Mart'ta İsrail’e, Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verirken, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatması talimatını verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını söyleyerek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını kaydetti. Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana dahil bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

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