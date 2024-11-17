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Husiler, İsrail'in Yafa ve Askalan Kentlerinde Askeri Hedefleri Vurdu

Husilerin insansız hava araçlarıyla İsrail'in Yafa ve Askalan şehirlerindeki askeri hedefleri vurduğu iddia edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:13
Husiler, İsrail'in Yafa ve Askalan Kentlerinde Askeri Hedefleri Vurdu

Husiler, İsrail’in Askeri Hedeflerini Vurdu

Yemen'deki Husiler, insansız hava araçlarıyla İsrail'in Yafa ve Askalan şehirlerinde 'askeri ve hayati derecede önemli' hedefleri vurduklarını duyurdu.

Saldırının Ayrıntıları ve Hedefler

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'in orta kesimlerindeki Yafa kenti ile güneyindeki Askalan'da 'askeri ve hayati önem taşıyan' noktaların hedef alındığını söyledi. Saldırının 'başarıya ulaştığını' belirten Seri, eylemlerine ilişkin daha fazla detay vermedi.

Saldırıların Sürekliliği

Seri, Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırıların durmadığı sürece, İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini vurguladı. Husiler, Gazze'deki İsrail saldırılarına yanıt olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı gemilere el koyuyor ve bu gemilere insansız hava araçları ile füzelerle saldırılar düzenliyor.

Gemicilik Şirketlerine Etkisi

Husilerin bu eylemlerinin ardından, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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