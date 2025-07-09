Husiler, Kızıldeniz'de 'Magic Seas' Gemisine Saldırı Görüntülerini Paylaştı

Husilerin Kızıldeniz'deki Saldırısı Gündemde

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "Magic Seas" adlı gemiye düzenledikleri saldırının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Söz konusu videoda, Hudeyde vilayeti açıklarında bulunan geminin mürettebatının, Husilerden gelen uyarı ve çağrıları reddettiği görülüyor. Husilerin insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirdikleri saldırının ardından silahlı unsurlarla gemiye baskın yaptıkları anlar, dikkat çekici bir şekilde kaydedilmiş. Videonun sonunda, geminin tamamen battığı anlar yer alıyor.

Saldırı Detayları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, "Magic Seas" gemisinin iki insansız deniz aracı ve üç insansız hava aracıyla birlikte beş balistik füze ile vurulduğunu duyurdu. Seri, gemi mürettebatının ayrılmasına izin verdiklerini açıklarken, saldırının ardından geminin battığını ekledi.

Seri, saldırının, gemiye yapılan birçok uyarının ardından gerçekleştiğini, mürettebatın bu uyarıları reddettiğini belirtti. Geminin, İsrail'deki limanları kullandığı için hedef alındığı ifade edildi.

BAE'nin Kurtarma Operasyonu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan "Magic Seas" gemisinin mürettebatını kurtardıklarını açıkladı. Ayrıca, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), 6 Temmuz Pazar günü Yemen'in Hudeyde'nin güneybatısında 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığını bildirdi.

İsrail Hedefleri Üzerine Saldırılar

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "Magic Seas" adlı gemiye düzenledikleri saldırının görüntülerini yayımladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de "Magic Seas" adlı gemiye düzenledikleri saldırının görüntülerini yayımladı.