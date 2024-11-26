İBB 2025 Bütçesini Meclis'e Sunarak Yatırım Hedeflerini Açıkladı

İBB 2025 Yılı Bütçesini Tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 2025 mali yılı bütçesinin 415 milyar lira olduğunu açıklayarak, İETT ve İSKİ bütçeleriyle birlikte toplamda 564 milyar liralık bir konsolide bütçe oluşturduklarını duyurdu.

İBB Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşti. İmamoğlu, burada hedefledikleri projeleri ve yatırımları da detaylandırdı.

2020'den Bugüne Bütçe Artışı

İmamoğlu, 5 yıl önceki 2020 yılı bütçesini hatırlatarak, "O gün İBB, İETT ve İSKİ için toplam 36 milyar liralık bütçe sunmuştuk. Şimdi ise 415 milyar liralık bütçe ile karşınızdayız," dedi.

Yatırımlar ve Projeler

Konsolide bütçenin en büyük bölümünü oluşturan 280 milyar lira'yı yatırımlara ayırdıklarını belirten İmamoğlu, 2025 yılı yatırım ve hizmet programında toplam 649 ayrı projenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Raylı sistem hatlarıyla ilgili projelerde 2029 yılına kadar 77 kilometre yeni hat inşa edeceklerini belirten İmamoğlu, "Bu sayede toplam hat uzunluğunu 321,3 kilometre'ye çıkaracağız," dedi.

Ulaşımda Büyük Projeler

İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak üç büyük projeyi de duyuran İmamoğlu, söz konusu projelerin Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ve HIZRAY olduğunu vurguladı.

Sosyal Yardımlar ve Kültürel Etkinlikler

2025 bütçesinde sosyal yardımlar için 5,7 milyar lira ayırıldığını ifade eden İmamoğlu, "Yeni Yuvamız İstanbul inşaatları için 2 milyar lira bütçe ayırdık," dedi. Bununla birlikte 2025 yılında tam 2.785 adet kültürel etkinlik düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Buna rağmen, İmamoğlu'nun konuşmaları sırasında, tutuklanmış olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını istemesi üzerine AK Parti grubundan gelen tepkilerle tartışma yaşandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen İBB Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimine katılarak 2025 yılı bütçesini sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen İBB Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimine katılarak 2025 yılı bütçesini sundu.