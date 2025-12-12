İBB Meclisi İSPARK Ücretlerine Yüzde 62,5’e Varan Zamı Onayladı

İBB Meclisi İSPARK Ücretlerine Zam Kararı Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada, İSPARK ücret tarifelerine ilişkin zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Zamlı tarife, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Toplantı ve oylama

Aralık ayı toplantılarının 3'üncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. AK Parti grubu teklife ret oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesi

Kapalı ve açık otoparklarda araç ücretleri şu şekilde değiştirildi: 1 saate kadar ücret 150 TLden 200 TLye (yüzde 33,3), 1-2 saat 180 TLden 240 TLya, 2-4 saat 220 TLden 300 TLya, 4-8 saat 275 TLden 380 TLya, 8-12 saat 350 TLden 450 TLya ve 12-24 saat 500 TLden 550 TLye yükseltildi. Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında 1 saate kadar ücret 150 TLden 220 TLye, 1-2 saat 200 TLden 300 TLya, günlük ücret 400 TLden 650 TLye (yüzde 62,5) ve sonraki her saat 50 TLden 60 TLya çıkarıldı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar

Kapalı katlı ve açık otoparklarda 1 saate kadar ücret 100 TLden 140 TLya, 1-2 saat 130 TLden 180 TLya, 2-4 saat 160 TLden 230 TLya, 4-8 saat 200 TLden 280 TLya, 8-12 saat 260 TLden 370 TLya ve 12-24 saat 400 TLden 450 TLya yükseltildi. Bu ilçelerdeki yol kenarı otoparklarında 1 saate kadar ücret 120 TLden 170 TLya, 1-2 saat 150 TLden 220 TLya, günlük ücret 300 TLden 500 TLya ve sonraki her saat 40 TLden 50 TLya çıkarıldı.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Diğerleri

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde kapalı katlı ve açık otoparklarda ücretler şöyle belirlendi: 1 saate kadar 80 TLden 110 TLya, 1-2 saat 110 TLden 140 TLya, 2-4 saat 130 TLden 170 TLya, 4-8 saat 170 TLden 220 TLya, 8-12 saat 210 TLden 260 TLya ve 12-24 saat 310 TLden 370 TLya yükseldi. Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında 1 saate kadar 90 TLden 120 TLya, 1-2 saat 120 TLden 160 TLya, günlük ücret 240 TLden 320 TLya ve sonraki her saat 35 TLden 50 TLya çıkarıldı.

Adalar, Arnavutköy, Avcılar ve Diğer İlçeler

Kapalı katlı, açık otopark ve yol kenarı otoparklarda Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile için ücretler şu şekilde güncellendi: 1 saatlik ücret 60 TLden 80 TLya, 1-2 saat 70 TLden 90 TLya, 2-4 saat 90 TLden 110 TLya, 4-8 saat 110 TLden 140 TLya, 8-12 saat 160 TLden 210 TLya ve 12-24 saat 200 TLden 260 TLya yükseltildi.

Orman, koru ve mesire alanları ile taksi ücretleri

Mecliste ayrıca orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinde artış da kabul edildi. Otomobiller için giriş ücreti 170 TLden 250 TLye, minibüs/kamyonet/panelvan için 420 TLden 550 TLya, midibüs için 750 TLden 1000 TLya, otobüs ve kamyon için 1.500 TLden 2.000 TLya, motosiklet için ise 100 TLden 140 TLya çıkarıldı. Taksilerde giriş-çıkış ücreti 25 TLden 30 TLya, günlük ücret ise 100 TLden 140 TLya yükseltildi.

Geçmiş zamlar

Öte yandan İSPARK ücretlerine daha önce 12 Haziran 2024 tarihinde yüzde 50 ve 12 Aralık 2024 tarihinde yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) MECLİSİ'NDE YAPILAN OYLAMADA İSPARK ÜCRET TARİFELERİNE ZAM İÇEREN TEKLİF OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ. TEKLİFLE OTOPARK ÜCRETLERİNDE YÜZDE 62,5’E VARAN ZAM YAPILMASINA KARAR VERİLDİ. ZAMLI TARİFE 1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.