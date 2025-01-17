İBB Meclisi'nde Sarıyer'deki Yeşil Alanın İETT Garajına Dönüşümü Tartışıldı

İBB Meclisi, Sarıyer Ayazağa'daki yeşil alanın İETT garajına dönüştürülmesi konusunda tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:57
İBB Meclisi'nde Sarıyer'deki Yeşil Alanın İETT Garajına Dönüşümü Tartışıldı

İBB Meclisi'nde Yeşil Alanın İETT Garajına Dönüşümü Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Sarıyer Ayazağa'da tescil dışı yeşil alanın İETT garajı alanına dönüştürülmesine yönelik madde geniş bir tartışma yarattı. Meclis, başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında ocak ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

İmar Plan Değişikliği İtirazı

Meclis gündeminde yer alan madde, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, 7222 ada 20 parselin batısında bulunan yeşil alan ile yol olarak kullanılan 1800 metrekarelik tescil dışı alana yapılan imar plan değişikliği itirazı oldu. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, değişikliğe karşı çıktığını belirtti. Komisyon raporunda ise, daha önce park alanı olarak planlanan arazinin 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Nazım İmar Planı değişikliğiyle 'Belediye Hizmet Alanı' olarak tanımlandığı ifade edildi.

Raporda, yeşil dokunun korunması ve yeni bir donatı alanının önerilmemesi konusundaki görüşlere yer verildi. Gündem maddesi, oylama öncesi mecliste tartışmalara neden oldu.

Aykırı Teklif ve Tartışmalar

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, 2016 planlarında yeşil alan olarak belirlenen bir yerin bugün plan tadilatıyla belediye hizmet alanı ilan edilmesinin yanlış olduğunu savundu. Kadıoğlu, Ayazağa'nın yoğun yapılaşmanın olduğu bir alan olduğunu belirterek, "Burada sadece iki yeşil alan var; bir tanesi Nilüfer Gökay Ortaokulu'nun bahçesi, diğeri de ağaçlarla dolu olan alan. Bu yerler halkın deprem toplanma alanlarıdır," dedi.

Kadıoğlu, komisyon kararını gözden geçirip dosyanın iade edilmesi talebinde bulunarak bir aykırı teklif verdi. AK Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi Abdülnaser Şimşek ise İETT'nin araziye göz koyduğunu dile getirerek, "Tescil dışı denilen alan kamu malıdır. İBB mülkü değildir. Burayı imara açıyoruz," açıklamasında bulundu.

İmar Komisyonu Başkanı Sedat Özkan ise İETT’nin talebiyle araziyi garaj alanı olarak kamu hizmeti için kullanmayı amaçladıklarını belirtti. AK Parti'nin aykırı teklifi reddedilirken, rapor komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edildi.

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