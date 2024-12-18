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İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:01
İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi

Macar Tiyatrosunun Klasik Eseri İstanbul'da Sergilendi

Kuruluşunun 110. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle, Jozsef Katona'nın ünlü eseri 'Bank Ban''ı izleyicileriyle buluşturdu.

Öne Çıkan İsimler ve Katılımcılar

Macar Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen bu klasik eser, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Gösterimin ardından, Macar Kültür Ataşesi Gergo Kovacs, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem ve Can Başak ile Şehir Tiyatroları sanatçıları da katılarak etkinliğe zenginlik kattı.

'Bank Ban' Oyununu Aydınlatan Temalar

Attila Vidnyanszky'nin yönetmenliğinde sahnelenen oyunun başrollerini Sandor Berettyan, Agota Szilagyi, Agnes Barta ve Peter Herczegh paylaşıyor. 'Bank Ban' adlı eser, Macarların Doğu ve Batı arasındaki çelişkileri, tarihin tekrarlanan çatışmalarını, dünyada anlaşılmadıkları hissiyatını ve uluslararası uzlaşmazlıkları derinlikli bir şekilde ele alıyor.

Kuruluşunun 110. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları...

Kuruluşunun 110. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle, Macar tiyatrosunun klasik eseri "Bank Ban"ı seyircisiyle buluşturdu.

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