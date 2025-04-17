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İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Çarpıcı Oyun: 'Yoldan Çıkan Oyun' ve 'Geçmişin Gölgesi'

İBB Şehir Tiyatroları, 'Yoldan Çıkan Oyun' ve 'Geçmişin Gölgesi' ile yetenekli oyuncularını sahnede buluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:01
İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Çarpıcı Oyun: 'Yoldan Çıkan Oyun' ve 'Geçmişin Gölgesi'

İBB Şehir Tiyatroları'ndan İki Yeni Yapım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, merakla beklenen iki oyununun ilk gösterimlerini gerçekleştirdi. 'Yoldan Çıkan Oyun' ve 'Geçmişin Gölgesi', tiyatroseverleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

'Yoldan Çıkan Oyun' Prömiyeri

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in kaleme aldığı 'Yoldan Çıkan Oyun', Mehmet Ergen'in çevirmesi ve Lerzan Pamir'in yönetimi ile Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahne aldı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, oyuna dair yaptığı açıklamada, "Bu güzel oyun için, bu güzel oyunculuklar için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dekor tasarımını Behlüldane Tor'un üstlendiği oyunda, Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel gibi yetenekli isimler sahne alıyor. Oyun, 19 Nisan ile 23-26 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyun Konusu

'Yoldan Çıkan Oyun', amatör bir tiyatro topluluğunun klasik bir cinayet oyununu sahneye koyma hevesi ile başlıyor. Ancak, perde açılır açılmaz gelişen talihsiz olaylar, performansı kaosa sürüklüyor. Dekor çökerken, aksesuarlar kaybolmakta, oyuncular ise doğaçlamaya başlamak zorunda kalmaktadır. Ancak ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!

'Geçmişin Gölgesi' İlk Gösterim

Diğer taraftan, 'Geçmişin Gölgesi', Macit Koper'in yazdığı ve Barış Dinçel'in yönettiği bir yapım olarak Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde sahne aldı. Bir doktor ve bir polisin geçmişleriyle yüzleşmesini ele alan bu derinlikli oyun, seyirciyi düşündüren sahneleriyle dikkat çekiyor.

Ahmet Saraçoğlu ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı 'Geçmişin Gölgesi' de 19 Nisan ile 23-26 Nisan tarihleri arasında seyircilerle buluşacak.

İki oyun da, tiyatroseverler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Her iki sahne performansı, İstanbul’un kültürel atmosferine yeni bir soluk getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Yoldan Çıkan Oyun"...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Yoldan Çıkan Oyun" ve "Geçmişin Gölgesi" adlı oyunların ilk gösterimleri yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Yoldan Çıkan Oyun"...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Yoldan Çıkan Oyun" ve "Geçmişin Gölgesi" adlı oyunların ilk gösterimleri yapıldı.

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