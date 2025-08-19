İBB yolsuzluk soruşturması: İnan Güney de aralarında 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 17 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve işlemler

Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler sonucunda gözaltına alınan şüpheliler savcılık süreçlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın ayrıntıları henüz paylaşılmadı.