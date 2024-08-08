İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Jandarma Astsubay Kalaz için Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta üs bölgesinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalaz, arama ve tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Vefat Haberi ve Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak ilindeki üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, arama ve tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bu olay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin zorlu görevlerini bir kez daha hatırlatırken, Kahraman Kalaz'ın uğurlu hatırası daima yaşayacaktır.