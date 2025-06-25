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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Ali Yerlikaya, güvenli bir Türkiye'nin ekonomik büyüme ve istihdam yaratmak için kritik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:50
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Güvenli Bir Türkiye, Güçlü Bir Ekonomi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, güvenli bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha fazla yatırım ve daha çok istihdam demek olduğunu vurguladı.

Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, yalnızca güvenlik değil, ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır" diyerek, gelişen güvenlik anlayışının kalkınma sürecinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Özel Güvenlik Zirvesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde gerçekleştirildi. Burada, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri'nin sektörlerin sesini birleştiren ve kamu-özel sektör işbirliğini geliştiren stratejik bir yapı olduğunu belirtti.

Son Yıllardaki Gelişmeler

Son 23 yılda Türkiye'nin güvenlik anlayışında köklü değişiklikler yaşandığını ifade eden Yerlikaya, siber güvenlik, asayiş ve savunma sanayii gibi alanlarda büyük reformlar gerçekleştirildiğini ekledi. Türkiye’nin artık bölgesinde saygın bir güvenlik gücü haline geldiğini belirtti.

Özel Güvenlik Sektörünün Rolü

Bakan Yerlikaya, özel güvenlik sektörünün de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ülke genelindeki 328 bin 221 özel güvenlik çalışanının sosyal huzurun sağlanmasında katkı sağladığını dile getirdi. "Özel güvenlik, kamu güvenliğinin asli bir parçası haline gelmiştir" dedi.

Geleceğe Yönelik Projeler

Yerlikaya, özel güvenlik alanında yürütülen ÖGNET projesiyle ilgili de bilgi vererek, bu sistem ile tüm işlemlerin dijital ortama taşındığını ve bürokratik yükün azaltıldığını ifade etti.

Ayrıca, KAAN ve ÖZGE projeleri ile güvenlik eğitimlerinin ve entegrasyonunun güçlendirildiğini belirtti. Bu projeler, güvenlik kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Güvenli Şehirler, Huzurlu Toplum

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru, sadece bir güvenlik hedefi değil, aynı zamanda bir kalkınma hedefidir. Güvenli şehirler, huzurlu sokaklar ve emin adımlarla yürüyen bir toplum, en büyük kalkınma gücümüzdür" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi iş birliğinde TOBB'da Özel Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( sağ 5), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) da katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi iş birliğinde TOBB'da Özel Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( sağ 5), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) da katıldı.

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