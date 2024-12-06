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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yeni İl Emniyet Müdürlerine Tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan il emniyet müdürlerini tebrik etti ve başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:52
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yeni İl Emniyet Müdürlerine Tebrik

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yeni Atanan İl Emniyet Müdürlerine Tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli illere atanan il emniyet müdürlerini kutladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İstanbul, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Iğdır illerine yapılan emniyet müdürlüğü atamalarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'a yeni görevinde başarı dileyen Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini 4 yılı aşkın bir süredir yürütmekte olan Zafer Aktaş'a ise verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay'ın atandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 4), bazı illere atamaları yapılan il emniyet müdürlerini tebrik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 4), bazı illere atamaları yapılan il emniyet müdürlerini tebrik etti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı (sağ 2), Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz (sağda), Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici (sağ 3), Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy (solda), Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar (sağ 4) ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay'ın (sol 2) atandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 4), bazı illere atamaları yapılan il emniyet müdürlerini tebrik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 4), bazı illere atamaları yapılan il emniyet müdürlerini tebrik etti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı (sağ 2), Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz (sağda), Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici (sağ 3), Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy (solda), Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar (sağ 4) ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay'ın (sol 2) atandığını hatırlattı.

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