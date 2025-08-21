İçişleri Bakanı Yerlikaya Erzurum'da: 'Terör Artık Tarihin Karanlık Bir Dipnotudur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması"nda, yiğitler ve dadaşlar diyarı Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur."

24 yıllık hizmet vizyonu

Yerlikaya, bundan tam 24 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vesayet zincirlerini kırmak için yola çıktıklarını belirterek, AK Parti'yi "sözde değil, özde bir değişimin öncüsü" olarak tanımladı. Ülkenin çıkarlarını ön planda tutup icraat ve eserlerle ilerlediklerini, slogan yerine hizmetlerle gönüllere girdiklerini vurguladı.

Yerlikaya, AK Parti'yi "bu toprakların dualarıyla mayalanmış, bir milletin alın teriyle yoğrulmuş büyük bir inşa hareketi" olarak nitelendirdi ve partinin geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olduğunu ifade etti.

Savunma sanayi ve güvenlik vurgusu

Bakan Yerlikaya, savunma sanayisinde Türkiye'nin artık kendi SİHA'sını, TİHA'sını, füzelerini, uydusunu üreten bir noktada olduğunu; kendi göklerini ve denizlerini koruyan bir iradenin bulunduğunu söyledi.

Güvenlik ve suçla mücadele

İçişleri Bakanlığı olarak huzurun ve güvenliğin teminatı olduklarını belirten Yerlikaya, suç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şehir eşkıyalarının, zehir tacirlerinin hedefinde olan gençlerimize sesleniyorum. Sakın ola, onların yalan dünyalarına kanmayın. Onlarla ahbaplık etmeyin. Sularından içmeyin. Sofralarına oturmayın. Devletimiz güçlüdür. Tekrar ediyorum, devletimiz çok güçlüdür. O zehir tacirlerine de şehir eşkıyalarına da dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüdür. Suça fırsat vermeyen, önleyici güvenlik politikalarını esas alan yeni bir güvenlik konseptiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna kasteden her yapının karşısında, dimdik duruyoruz."

Erzurum'da suç istatistiklerine değinen Yerlikaya, 2022'de 516 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısının 2024’te 99'a, 2025'in 7 ayında ise sadece 29'a düştüğünü kaydetti. Ayrıca "Kişilere karşı işlenen suçlarda" aydınlatma oranının yüzde 99,6, bu yılın ilk 7 ayında malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ise yüzde 80 olduğunu söyledi.

Birlik mesajı ve gençlere çağrı

Yerlikaya, Türkiye'nin terörle değil teknoloji, yatırım ve ihracatla anılan bir ülke olma kararlılığını vurgulayarak, kırk yılı aşkın süredir ülkenin yükselişinin önüne set koyan terörün topraklardan tamamen silindiğini belirtti. "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ı, Alevi'si ve Sünnisi'yle; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar nasıl ki dün başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.

Yerlikaya, teşkilatların omuzladığı sorumluluğun sadece seçim kazanmak olmadığını; ülkenin kaderine yön verme sorumluluğu olduğunu ifade etti ve AK Parti'nin kadın ve gençlik kollarını milletin dirilişinin temsili olarak nitelendirdi. Ayrıca, Nene Hatun'a atıfla "Bebeğim anasız büyür de, vatansız büyümez" sözünü hatırlattı.

Gençlere seslenirken Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek olan sizlersiniz" diyerek, Cumhurbaşkanı'nın ifadesine atıfla "İnandığımız yol, bu millete yorulmadan, canla başla hizmet etme yoludur." mesajını paylaştı. Konuşma, teşkilat buluşmasının katkıları ve destek vurgusuyla sürdü.

