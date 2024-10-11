İçişleri Bakanı Yerlikaya, İkbal Uzuner'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da hayatını kaybeden İkbal Uzuner'in ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Bakan Yerlikaya, Uzuner'in aile bireyleriyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Aile ile Yakın temasta

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Yerlikaya, Uzuner'in anne ve babasının yanı sıra diğer aile üyelerine de destek olma amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul’daki evlerine giden bakan, olayın üzüntüsünü paylaştı ve taziyelerini iletti.

Bu ziyaret, yaşanan acı olayın ardından ailenin yanında olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.