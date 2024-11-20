İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: Tartışmalar ve Öneriler

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hükümetin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, "Artık yeni yüzyıl, terörün ve bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır. Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir," dedi.

CHP Grubu ve Güvenlik Sorunları

CHP Grubu adına söz alan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İçişleri Bakanlığı’na bağlı 621 bin personelin özlük haklarına yönelik herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığını belirtti. Tüzün, "Mafya ve çeteleşme nedeniyle Türkiye'ye yönelik güven duygusu oluşmadı," diyerek yabancı yatırımcıların gelmemesine ve yerli yatırımcıların yurt dışında yatırım yapmaya başlamasına dikkat çekti.

Anayasa İhlalleri Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Anayasa'ya bağlı olup olmadığını sordu ve bakanın cevabı üzerine anayasanın 13 ve 67. maddelerinin ihlal edildiğini savundu. 2016’dan bu yana 149 belediyeye kayyum atandığını belirten Tiryaki, "Seçilmiş kişilerin yerine atanmış memurlar görevlendirildi," ifadelerini kullandı.

Polis Çalışanlarının Hakları

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, polislerin ikinci şark hizmetinin kaldırılması gerektiğini önerdi. Ayrıca, Uğur Poyraz, POLSAN’ın Diyanet İşleri Başkanlığından alınan fetva ile karar alma sürecini sorguladı.

Çocuk Suçluluğu ve Ekonomik Faktörler

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, son 10 yılda çocukların suça karışma oranındaki artışa dikkat çekerek, aile yapısının korunmasının önemini vurguladı. Özbudun, Türkiye’deki ekonomik politikaların yoksulluğu artırdığını belirtti.

Terörle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, hükümetin terörle mücadele konusundaki kararlılığını belirterek, "Bölücü terör örgütü artık son nefesini veriyor," dedi. Uyuşturucu ticareti ile mücadeleye de değinen Açıkkapı, bu mücadelenin terörün finans kaynaklarını kurutmayı amaçladığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.