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İDDEF, 56 Ülkede Ramazan Yardımı Ulaşacak

İDDEF, ramazan ayı boyunca 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:00
İDDEF, 56 Ülkede Ramazan Yardımı Ulaşacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu ramazan döneminde Gazze başta olmak üzere 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için harekete geçti. Federasyon, "Seninle Bereketlensin" sloganıyla başlattığı yardım çalışmalarına hız veriyor.

Açıklamaya göre, İDDEF, ramazan süresince zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve daha birçok yardımı Türkiye de dahil olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Özellikle kuraklık, açlık ve iç savaş gibi zorluklar yaşayan bölgelerdeki aileler ile medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler için destekler sağlanacak.

İftar vermek isteyenler için İDDEF aracılığıyla bağış miktarı, bir kişilik iftar bedeli olarak 130 lira olarak belirlenmişken, kumanya paketleri için 1200 lira bağış yapılabilecek.

Yardımlar Gazze başta olmak üzere, zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren kimselere teslim edilecek. Federasyon, ayrıca Yemen, Suriye, Somali ve Afganistan gibi iç savaş sıkıntısıyla mücadele eden ülkelere de destek sağlamayı sürdürüyor. Balkanlar'da kumanya dağıtımı gerçekleştirecek olan İDDEF, Türkiye'deki deprem bölgesindeki afetzede ailelere de iftar ve sahur hizmeti sunacak.

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