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IDEF 2025'e Doğru: Yeni Nesil Motorlar Savunmaya Güç Katacak

Türk savunma sanayisi, yeni nesil motorlarla gücünü artırarak uluslararası alanda rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 11:57
IDEF 2025'e Doğru: Yeni Nesil Motorlar Savunmaya Güç Katacak

Türk Savunma Sanayi Yeni Teknolojilerle Gelişiyor

Türk savunma sanayisi, IDEF 2025 öncesi adımlar atarak yenilikçi motor teknolojileri ile güçleniyor. Geliştirilen silah, hava savunma sistemi ve insansız hava araçları gibi birçok sistem, artık daha etkili ve hassas bir şekilde görev alabilecek.

Yerli Servo Motor ve Hareket Kontrol Çözümleri

Türk savunma sanayisindeki gelişimle birlikte, yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri daha da ileriye taşınıyor. Bu teknolojilerin artan performansları, ürünlerin başarılarını artırarak ulusal ve uluslararası rekabetçiliğe önemli katkılar sağlayacak.

Gökse Yıldırım tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yenilikçi sistemler, Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü arttırarak, global pazardaki yerini sağlamlaştıracak. Savunma sanayisindeki bu atılımlar, hem teknoloji hem de strateji açısından büyük bir öneme sahip.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah, hava savunma sistemi, insansız hava aracı...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah, hava savunma sistemi, insansız hava aracı gibi birçok sistemin etkili ve hassas şekilde görev yapmasını sağlayan servo motorlara yönelik gelişim IDEF 2025 fuarında gözler önüne serilecek. WAT Motor, yüksek güçlü ve hassas yeni nesil servo motor sürücü ailesi ile kompakt yapı ve düşük hacim gereksinimi olan platformlar için geliştirilen "akıllı servo" ürünü Aservo'yu vitrine çıkaracak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah, hava savunma sistemi, insansız hava aracı...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah, hava savunma sistemi, insansız hava aracı gibi birçok sistemin etkili ve hassas şekilde görev yapmasını sağlayan servo motorlara yönelik gelişim IDEF 2025 fuarında gözler önüne serilecek. WAT Motor, yüksek güçlü ve hassas yeni nesil servo motor sürücü ailesi ile kompakt yapı ve düşük hacim gereksinimi olan platformlar için geliştirilen "akıllı servo" ürünü Aservo'yu vitrine çıkaracak.

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