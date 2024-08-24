İGDAŞ Taşeron İşçileri İBB Önünde Hak Arayışında

İGDAŞ Taşeron İşçileri Hakları İçin Sokağa Çıktı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan İGDAŞ'la çalışan taşeron işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem gerçekleştirdi.

Eylem ve Talepler

Saraçhane'deki belediye binası önünde bir araya gelen işçiler, maaş zammı, kadro ve toplu sözleşme hakkı taleplerini dile getirdiler. "İGDAŞ işçisi köle değildir" ve "Hakkımızı alacağız" gibi sloganlar atan işçiler, ayrıca "Sefalet ücretine, yoksullaşmaya, açlığa hayır", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "İGDAŞ'ta taşeron işçilerine insanca yaşam ücreti" yazılı pankartlar taşıyarak oturma eylemi yaptılar.

Sendika Başkanı'nın Açıklamaları

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin haklarını almak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Küçükosmanoğlu, "Açlığa, yoksulluğa, sefalete karşı duruşumuzu bildirmek için buradayız. İBB işletmelerinde taşeron işçi olarak çalışan yüzlerce arkadaşımızın sefalete mahkum edilmesine karşı buradayız," ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilerin sözleşmeler bahane edilerek birçok haktan mahrum kaldığını hatırlatan Küçükosmanoğlu, "Hem toplu iş sözleşmesi hem de insanca bir yaşam için örgütlü bir mücadele vereceğiz. Taşeron cehenneminin ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz," dedi.

Küçükosmanoğlu, diğer İBB çalışanlarının enflasyon oranında zam aldığını, ancak taşeron işçilerin bu haktan mahrum kaldığını belirterek, "İhale sözleşmesidir, yapacak bir şey yok.' dayatmasına teslim olmayacağız. Bu vicdansızlıktır, adaletsizliktir. Biz sendika olarak taşeron cehennemini ortadan kaldırmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz," şeklinde konuştu.

İşçilerin eylemi, belirlenen talepleri dile getirmelerinin ardından sona erdi. Eylem boyunca belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı.