Iğdır'da 52 Üreticiye 1080 Kraliçe Arı Kovanı Dağıtıldı

Iğdır, coğrafi özellikleri ve iklimi ile tarım ve hayvancılıkta öne çıkan bir il olarak, 52 üreticiye yüzde 50 hibeyle 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan arıcılığı geliştirme projesi kapsamında, kentte aktif olan arıcı çiftçilere hibe destekleri sağlandı. Projenin başlangıç töreni, Iğdır Valisi Ercan Turan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam maliyeti 594 bin lira olan projenin 297 bin lira’sı Iğdır İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Geri kalan kısımsa arıcılar tarafından ödenecek.

Vali Ercan Turan, Iğdır’ın tarımsal potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, "Iğdır'ın turizmde ve ticarette öncü bir il olacağını her zaman savunduk ve bu bizim stratejik vizyonumuz. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu manada ilimizde arıcılığı destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca, arıcıların problemleri ile ilgilendiklerini belirterek, "Kovan varlığımızı yükselteceğiz ama bunun yanında arı varlığını da artıracağız. Kraliçe arı üretimi ve çoğaltılması, bilimsel esaslara dayalı olarak ilimizde yapılacak. Bu kapsamda 52 üreticimize 1080 adet kraliçe arı üretim kovanı vereceğiz. Talep olduğu takdirde desteklerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Üreticilerden Veysi Tenekeci, bu gibi projelerin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bizim gibi üreticilerin en önemli işi, sağlıklı ana arı yetiştirmektir. Bu kovanlar sayesinde hem ana arı üretebileceğiz hem de arıya takviye yapabileceğiz. Bu kovanlar, uygulamalarımızda işimizi oldukça kolaylaştıracaktır." dedi.