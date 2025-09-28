Iğdır'da Özel Harekat Aracı ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Polis, 4 Yaralı

Iğdır'da Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi kesişiminde özel harekat aracıyla minibüs çarpıştı; 1'i polis olmak üzere 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:51
Kaza ve Müdahale

Iğdır'da, Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi kesişiminde özel harekat polis aracı ile bir minibüs çarpıştı. Olayda 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Çarpışan minibüsün plakası 76 AAT 022 olarak kaydedildi; minibüs sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi.

Olay Yerine Sevk

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ile minibüste bulunan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin detaylar yetkililerce araştırılıyor.

Iğdır'da, özel harekat polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1’i polis 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan polis ile minibüsteki 3 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

