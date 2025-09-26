Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Kazada sürücüler ve yolcular yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 42 CRL 77 plakalı otomobil ile 01 YN 055 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Kavşağı'nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki otomobil ile A.D. yönetimindeki minibüsün çarpışması sonucu olay yerinde sürücüler ile birlikte İ.C.Y, H.Y, M.Y ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.