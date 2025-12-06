Marmaris’te Yaban Domuzu İstilası Büyüyor: Yeni Adres Mezarlıklar

Marmaris’te yaban domuzu istilası mezarlıklara sıçradı

Vatandaşlar belediyeden müdahale talep ediyor

Marmaris’te yaban domuzu sorunu büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının yeni hedefi mezarlıklar oldu. Bölge sakinleri, hem yaşam alanlarının hem de ziyaret edilen mezarların zarar gördüğünü bildiriyor.

Turizmin gözde merkezlerinden Marmaris’te her yıl binlerce turistin geldiği ilçede oluşan görüntüler hem çevreyi hem de zaman zaman insanları ve hayvanları tehdit ediyor. Vatandaşlar, sorunun olumsuz etkilerinin arttığını ve bunun turizme de yansıyabileceğini vurguluyor.

Yerel halk, sorunun başlıca kaynağı olarak zamanında toplanmayan çöpleri ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin ilgisizliği iddialarını gösteriyor. Bu iddialar çevredeki huzurun bozulduğunu ve soruna müdahale edilmediğini öne sürüyor.

Son dönemde İçmeler Mezarlığı’nda görülen domuz sürülerinin ardından şimdi de Armutalan Mezarlığı hedef alındı. Mezarlık duvarlarından atlayarak içeri giren domuzların, özellikle gece saatlerinde mezarları eşelediği ve tahribat yarattığı bildirildi.

Bölge sakinleri, "Marmaris’te ölüye de diriye de domuzlar tarafından rahat yok. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun" diyerek yetkililerden acil adım atılmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, sürdürülebilir bir çözüm için belediye ve ilgili birimlerin koordineli çalışması gerektiğini; ayrıca çöp yönetimi ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

