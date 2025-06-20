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Iğdır'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Iğdır'da, şehitler anısına düzenlenen mevlit programına Anadolu Güvenlik Korucuları Genel Başkanı Orhan Kandemir katıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:35
Iğdır'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Iğdır'da, cuma namazı öncesi şehitler için anlamlı bir mevlit programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir ve İçişleri Bakanlığı Güvenlik Korucuları Daire Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim Çelebi'nin katılımıyla yapıldı.

Kandemir ve Çelebi, etkinlik öncesinde Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Mehmet Abiş ve Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile görüştü. Ayrıca, Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök'ü de ziyaret etti.

Ulu Cami'de gerçekleşen mevlit programında, şehitler için dualar edildi ve cami cemaatine ikramda bulunuldu. Orhan Kandemir, mevlit çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek üzere Iğdır'da bulunduklarını belirtti.

Kandemir, şunları kaydetti: "Güvenlik korucuları olarak, hem karada hem havada devletin ve milletin emrinde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye karşı olan terör örgütleriyle mücadelede kararlılık göstereceğiz. Bu manada, terörsüz Türkiye'ye desteğimiz tam olacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifa diliyorum."

Iğdır'da cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Programa Anadolu Güvenlik Korucuları ve...

Iğdır'da cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Programa Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.

Iğdır'da cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Programa Anadolu Güvenlik Korucuları ve...

Iğdır'da cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Programa Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.

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