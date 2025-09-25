İğneada seline ait yeni güvenlik kamera görüntüsü dava dosyasına girdi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023'te meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi. Bölgedeki bir çiftliğe ait kameralar, selin geliş anını ve yarattığı tahribatı kaydetti.

Görüntülerde sel anı ve hasarın boyutu

Dosyaya giren görüntülerde, sel sularının kameranın görüş açısındaki yaklaşık 2 metrelik depovari yapıyı neredeyse tamamen kapladığı görülüyor. Kayıtlarda suyun güçlü akıntısıyla tomrukların sürüklendiği, bahçe tel örgülerinin koptuğu ve ağaçların söküldüğü anlar yer alıyor.

Selin yıkımı ve can kayıpları

5 Eylül 2023'te Demirköy'de sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada'da su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmış; bazı bungalov yapılar yıkılmıştı. Bölgedeki bir tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında, ormanda mahsur kalanlardan bazıları kurtarıldı, ancak toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeden bildirilen bulgulara göre; Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın cansız bedenleri 5 Eylül'de, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar 6 Eylül'de, Ahmet Baki Şimşek ise 7 Eylül'de bulundu.

İlk yargılama süreci

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında işletme yetkililerinden 5 kişi gözaltına alındı; bir kişi ifadenin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan 2'si sonraki değerlendirmede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Kasım 2024'te görülen duruşmada tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B., "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Cenan A. ile Büşra G. hakkında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi; haklarındaki adli kontrol hükümleri ile 2 yıl turizm faaliyetlerinden men cezaları devam etti. Sanık Sevcan U. ise beraat etti.

İstinaf sonrası yeniden yargılama

Gerekçeli kararın ardından, kamp alanında konaklarken selde hayatını kaybeden Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın yakınları karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonucu dava yeniden görülmeye başlandı.