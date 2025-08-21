İİT 25 Ağustos'ta Olağanüstü Toplanıyor: İsrail'in Filistin Saldırıları Gündemde

Toplantı çağrısı ve gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 25 Ağustos tarihinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının acilen toplanacağı ve İsrail'in saldırıları ile Gazze'yi işgal planlarının ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'yi işgal etme, soykırım, abluka, aç bırakma ve zorla göç ettirme suçlarına karşı alınacak ortak tavrın değerlendirileceği ifade edildi.

Arka plan

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş; ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.