İki Kardeşi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Sivas'a Getirildi

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Hüseyin Sönmez (34), Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katında yaşandı. Giriş katında yaşayan anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16)'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, kardeşlerin ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığını ve boğazlarına bıçak darbesi alarak hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ailenin Uğur Şimşek adındaki babaları hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı bir şahsın apartmana girdiğini tespit etti. Yaklaşık 25 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin cinayete kullandığı bıçak ve diğer ekipmanları farklı çöp konteynırlarına attığını belirledi.

Hüseyin Sönmez, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara'da yakalandı. Sağlık kontrolü için Numune Hastanesi'ne götürülen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını öldürdüğü iddialarına yanıt vermedi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı Hüseyin Sönmez (34) Sivas'a getirildi. Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı Hüseyin Sönmez (34) Sivas'a getirildi. Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.