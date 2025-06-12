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İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aslı Özkırım, iklim değişikliğinin arı ölümlerindeki etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 13:07
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, iklim değişikliğinin arı ölümlerini artırdığını açıkladı. Özellikle, en büyük arı kayıplarının kış mevsiminin sonunda yaşandığına dikkat çekti.

Özkırım, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programında yaptığı konuşmada, gezegenimizdeki iklimsel değişimlerin insan eliyle hızlandığını belirtti. Arıların 100 milyon yıldır varlığını sürdüğünü hatırlatan Özkırım, evrimsel süreçte kanatlarının değişmeden günümüze ulaştığını vurguladı.

Arı ölümlerinin en çok iklim geçişlerinin olduğu dönemlerde yaşandığını ifade eden Özkırım, "En büyük arı kayıpları kışın sonunda meydana geliyor. Arıyı öldüren asıl neden, hava değişimlerinin ani ve düzensiz olmasıdır. Bu durum ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde özellikle belirginleşiyor." dedi.

Arıcılıkta ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Özkırım, yalnızca bal arılarının değil, yaban arılarının da korunmasının ekosistem açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Özkırım, çevre kirliliğinin etkilerine de dikkat çekerek, "Dünyadaki pek çok canlı türü, özellikle kuşlar, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Atmosferdeki karbondioksit artışının temel nedenlerinden biri ise bireysel yaşam alışkanlıklarımızdır. Buzulların erimesi okyanusların tuzluluk dengesini bozmakta ve oksijen üreten canlıların sayısını azaltmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği sadece kar yağmaması değil, tüm ekosistemin dengesinin bozulmasıdır." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ve Biyolog Neslihan Aslan proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum...

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum...

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

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