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İklim Değişikliği ve Enerji Sistemleri Üzerindeki Etkileri: Uyum Sağlama İhtiyacı

İklim değişikliği nedeniyle enerji sistemleri aşırı hava olaylarından olumsuz etkileniyor, iklime uyumlu çözümler öneriliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:20
İklim Değişikliği ve Enerji Sistemleri Üzerindeki Etkileri: Uyum Sağlama İhtiyacı

İklim Değişikliği ve Enerji Sistemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, iklim değişikliğiyle artan aşırı hava olaylarının enerji sistemleri üzerindeki etkisini ele aldı. Şahin, bu etkilerin hafifletilmesi için iklime uyumlu sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı Hava Olaylarının Artışı

Aşırı hava olaylarının sayısındaki artış, enerji üretimi ve dağıtımını da olumsuz etkilemektedir. Örneğin, yakın zamanda Küba'da yaşanan tropikal fırtına, enerji santrallerine zarar vermiştir. Ayrıca, ABD'nin Florida eyaletini vuran Kasırgalar, milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına yol açmıştır.

Mali Hasarlar ve Bilimsel Veriler

World Weather Attribution verilerine göre, Kuzey Atlantik'teki kasırgaların yağış miktarlarında iklim değişikliği kaynaklı önemli artışlar gözlemlenmiştir. Bu hava olayları, toplamda 500 milyar dolardan fazla maddi hasara neden olmuştur.

Aşırı Hava Olaylarının Enerji Sistemlerine Etkisi

Prof. Dr. Şahin, enerji sektörü üzerindeki etkilerin her enerji kaynağı için ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Örneğin, termik santraller aşırı ısınmadan olumsuz etkilenirken, rüzgar enerjisi santralleri aşırı rüzgar koşullarında çalışmamaktadır. Rüzgar türbinlerinin yatırımlarının, iklim değişikliğine uygun şekilde planlanması önemlidir.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Sistemleri

Kuru koşullarda rüzgar santralleri uygun olmayabilirken, güneş enerjisi sistemleri için de kar ve dalga yükleri risk oluşturabilmektedir. Hidroelektrik santrallerinde ise kuraklık en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelecek Planlaması ve Çözümler

Yağışlar olduğu zaman hidroelektrik santraller dolsa da, kurak zamanlarda su eksikliği, sorun teşkil etmektedir. İletim hatlarının iklim değişikliği şartlarına göre revize edilmesi gerektiğini belirten Şahin, yenilenebilir enerji potansiyelinin ve ekstrem durumların değiştiği bir süreçten geçtiğimizi hatırlatmıştır.

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