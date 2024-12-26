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İletişim Başkanlığı'ndan Medya Etiği Kitabı: 10 Dilde Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabını İngilizce ve Kürtçe ile birlikte 10 dilde yayımladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:27
İletişim Başkanlığı'ndan Medya Etiği Kitabı: 10 Dilde Yayınlandı

Doğru Habercilik ve Medya Etiği Kitabı Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabını İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımladı. Bu kitap, doğru habercilik standartlarını koruma hedefiyle medya çalışanları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Kapsamlı İçerik ve İlkeler

Kitap, Meslek Mensupluğu, Haber Kaynağı, Haberin Sunuluş Biçimi, Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı, Habercinin Sosyal Medya Kullanımı gibi 5 bölümden oluşuyor. İçeriği, dünya örnekleri çerçevesinde derlenmiş ve sistematik hale getirilmiş ilkeleri içeriyor. Bu özellikleriyle, İletişim Başkanlığı'nın bugüne kadar yayımladığı en kapsamlı çalışma olma özelliklerini taşıyor.

Medya Etiğinin Önemi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın sunuş yazısında, medya etiği standartlarının, doğruluk, dürüstlük, bağımsızlık gibi değerler ekseninde şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Altun, internet ve sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliği, dezenformasyon ve yalan haber gibi sorunların arttığını belirtti. Özellikle sosyal medya, mesleki etiğin göz ardı edildiği bir ortam haline gelmiştir.

Daha Fazla Yayın Dili

Altun, İletişim Başkanlığı'nın yayınlarının Türkçe dışında İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Yunanca dillerinde yayımlandığını ve bu son kitapla birlikte toplamda 10 dilde ulaşmış olduğunu açıkladı. Bu, İletişim Başkanlığı’nın uluslararası medyada etik ilkeleri destekleme çabalarının bir parçasıdır.

Altun ayrıca, medya etiğine sahip çıkmanın en büyük sorumluluğunun gazetecilere düştüğünü ve bu değerlerin korunmasının, demokrasinin güçlendirilmesindeki hayati rolü belirtti. Medya etiğine bağlı kalmanın, basın mensuplarının saygınlığının güvencesi olacağını da ifade etti.

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