İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı Tamamlandı

"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temalı çalıştayda 425 katılımcı ile iletişim konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:17
İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı Tamamlandı

İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temalı 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı sona erdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda 425 katılımcı yer aldı.

Çalıştayda Neler Konuşuldu?

Çalıştay, Türkiye'de son olarak 2003 yılında gerçekleştirilen İletişim Şurası'nın ardından, Ankara'daki bir otelde bir araya geldi. İletişim Modeli çerçevesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile iletişim politikalarının güçlendirilmesi ve geleceğin iletişim anlayışının şekillendirilmesi hedeflendi .

16 farklı başlıkta düzenlenen çalışma grupları arasında medya ve dezenformasyon, afet ve kriz iletişimi, sosyal medya ve yapay zeka, dijital çağda birey ve toplum gibi geniş kapsamlı konular yer aldı. Her grup, moderatörler ve alanında uzman katılımcılar ile yapay zeka desteğiyle zenginleştirildi.

Elde Edilen Çıktılar ve Gelecek Planları

Çalıştayda elde edilen çok yönlü çıktılarla, 27-30 kişiden oluşan gruplar iki gün boyunca belirlenen konular üzerinde detaylı tartışmalar gerçekleştirdi. Çalıştayın ana programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla nisan ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Nihai programda panel ve konuşmaların yanı sıra, çalışma gruplarının raporları da sunulacak. Bu raporlar ile davetli tebliğler, "2. İletişim Şurası 2025" adıyla bir kitapta toplanarak yayınlanacak.

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