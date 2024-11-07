İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 88.743 Konut İhalesi Tamamlandı

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde Önemli Gelişme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekim ayı itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında toplam 88.743 konutun ihalesinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum, ayrıca bu proje kapsamında 24.343 konutun hak sahiplerinin de belirlendiğini açıkladı.
Depremler Sonrası Hedefler
Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öncelikli olarak 11 şehir ile ilgilendiklerini belirtti. Kurum, süreç hakkında şu bilgileri paylaştı:
"İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88.743 konutun ihalesini tamamladık, 24.343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."